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«Не хотел, чтобы у меня были соперники». Федерер — о начале противостояния с Надалем

«Не хотел, чтобы у меня были соперники». Федерер — о начале противостояния с Надалем
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20-кратный победитель турниров «Большого шлема» швейцарский теннисист Роджер Федерер рассказал, как реагировал на начало соперничества с испанцем Рафаэлем Надалем, когда впервые в карьере стал лидером рейтинга АТР.

«Когда я впервые стал первой ракеткой мира в 2004 году, я не хотел, чтобы у меня были соперники. Просто хотел быть лучшим. Был я — и все остальные.

Когда на сцене появился Рафа, думаю, сначала мне пришлось принять сам факт существования такого соперника, нужно было понять, что он надолго, что будет выигрывать ещё больше турниров в будущем и останется на вершине в течение долгого времени. Возможно, мне придётся подстраивать свою игру под него. И это нужно было принять», – приводит слова Федерера пресс-служба АТР.

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