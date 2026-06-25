Янник Синнер рассказал, считает ли случайностью поражение на «Ролан Гаррос» — 2026

Четырёхкратный чемпион турниров «Большого шлема», первая ракетка мира итальянец Янник Синнер рассказал, считает ли он случайностью поражение на «Ролан Гаррос» — 2026.

«Сложно сказать. После «Ролан Гаррос» у нас были довольно обстоятельные беседы, мы пытались понять, произошло бы то же самое, если бы я сыграл меньше турниров до этого. Мы никогда этого не узнаем. Каждый день не похож на предыдущий, и, если вы допустите пару ошибок, в итоге за это придётся заплатить.

Я уверен, что мы могли бы справиться с некоторыми ситуациями немного лучше, но также напоминаю себе, что у меня был выдающийся сезон, я выиграл много матчей и крупных турниров. Извлёк уроки из произошедшего и верю, что это сделает меня ещё сильнее в будущем. Всегда стараюсь сосредоточиться на позитиве», — приводит слова Синнера Stan Sport.