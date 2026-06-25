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«С удовольствием сказал бы, что это буду я». Синнер — о том, кто выиграет Уимблдон-2026

«С удовольствием сказал бы, что это буду я». Синнер — о том, кто выиграет Уимблдон-2026
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Четырёхкратный чемпион турниров «Большого шлема», первая ракетка мира итальянец Янник Синнер поделился мыслями о том, кто победит на Уимблдоне-2026.

«Это очень сложный вопрос. Думаю, претендентов очень много, потому что теннис в последнее время стал таким непредсказуемым. Также здорово видеть новых чемпионов на крупных турнирах и турнирах «Большого шлема». С удовольствием сказал бы, что это буду я, но прекрасно понимаю, насколько это сложно. Уже однажды через это прошёл. А ещё есть Новак, который выигрывал здесь семь раз и до сих пор выступает на невероятном уровне. Это, пожалуй, его лучшее покрытие.

Карлоса там не будет, и это многое меняет. К тому же появляется много молодых игроков. Я смотрел финал турнира Queen's, и Серундоло показал потрясающую игру. Если ты теряешь уровень даже на 1%, то платишь за это высокую цену. Поэтому будем двигаться шаг за шагом. Самое главное — чтобы мы могли насладиться этим великолепным турниром», — приводит слова Синнера Stan Sport.

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