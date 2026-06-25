Коллинз: любой, кто разбирается в теннисе, знает, что Серена — рекордсменка по титулам ТБШ

Бывшая седьмая ракетка мира американская теннисистка Даниэль Коллинз считает, что рекорд по количеству побед на турнирах «Большого шлема» среди женщин принадлежит Серене Уильямс.

«Любой, кто разбирается в теннисе, знает, что Серена является рекордсменкой по количеству титулов «Большого шлема». Я, честно говоря, не отношусь к рекорду Маргарет Корт по количеству титулов «Большого шлема» слишком серьёзно.

Когда Корт выигрывала свои Australian Open, сетка турнира была на 32 участницы и туда приезжали всего три-четыре иностранные теннисистки. Australian Open был совершенно другим турниром. Эти титулы нельзя сравнивать с достижениями Серены», — приводит слова Коллинз Tennis Channel.

Официально Маргарет Корт является обладательницей 24 титулов «Большого шлема» в одиночном разряде, в то время как Серена Уильямс завершила свою карьеру с 23 титулами.