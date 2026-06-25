Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Коллинз: любой, кто разбирается в теннисе, знает, что Серена — рекордсменка по титулам ТБШ

Коллинз: любой, кто разбирается в теннисе, знает, что Серена — рекордсменка по титулам ТБШ
Комментарии

Бывшая седьмая ракетка мира американская теннисистка Даниэль Коллинз считает, что рекорд по количеству побед на турнирах «Большого шлема» среди женщин принадлежит Серене Уильямс.

«Любой, кто разбирается в теннисе, знает, что Серена является рекордсменкой по количеству титулов «Большого шлема». Я, честно говоря, не отношусь к рекорду Маргарет Корт по количеству титулов «Большого шлема» слишком серьёзно.

Когда Корт выигрывала свои Australian Open, сетка турнира была на 32 участницы и туда приезжали всего три-четыре иностранные теннисистки. Australian Open был совершенно другим турниром. Эти титулы нельзя сравнивать с достижениями Серены», — приводит слова Коллинз Tennis Channel.

Официально Маргарет Корт является обладательницей 24 титулов «Большого шлема» в одиночном разряде, в то время как Серена Уильямс завершила свою карьеру с 23 титулами.

Материалы по теме
Фото
Серена Уильямс и Новак Джокович встретились на Уимблдоне
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android