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Арина Соболенко показала загар на ногах после тренировок на Уимблдоне

Арина Соболенко показала загар на ногах после тренировок на Уимблдоне
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Четырёхкратная чемпионка турниров «Большого шлема», первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко показала, как у неё и тренера Антона Дуброва загорели ноги после тренировок на Уимблдоне.

Фото: Из личного архива Арины Соболенко

«Доказательство того, что мы провели на корте больше времени, чем на пляже. Короткий вопрос: должен ли Антон открыть страницу на OnlyFans для ног?» — написала Соболенко в социальных сетях.

Арина Соболенко является чемпионкой четырёх турниров «Большого шлема». В этом году она выиграла три титула, победив на «пятисотнике» в Брисбене, а также оформив «Солнечный дубль» в Индиан-Уэллсе и Майами. Помимо этого, теннисистка сыграла в финале Australian Open, где уступила Елене Рыбакиной из Казахстана (4:6, 6:4, 4:6).

Действующей чемпионкой Уимблдона является полька Ига Швёнтек.

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Новости. Теннис
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