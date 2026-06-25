Руседски оценил перспективы Серены Уильямс на предстоящем Уимблдоне-2026

Экс четвёртая ракетка мира, британский теннисный аналитик Грег Руседски поделился мнением о перспективах американской теннисистки Серены Уильямс на предстоящем Уимблдоне-2026. Для Уильямс-младшей этот турнир станет первым с осени 2022 года, в котором она примет участие в одиночном разряде.

«Она уже тренируется на кортах. Я видел её в Аоранги-парке по два-три часа каждый день. Она великолепно бьёт по мячу. У неё есть два спарринг-партнёра, а рядом с ней работает Ренне Стаббс.

Думаю, она выиграет несколько матчей. Я не вижу, что она далеко пройдёт по сетке и доберётся до поздних стадий второй недели турнира, но не удивлюсь, если удачная жеребьёвка поможет ей выйти во вторую неделю соревнований.

Её подача работает просто великолепно, она находится в отличной форме. И в 44 года не возвращаются в тур просто для количества», – приводит слова Руседски The Tennis Gazette.