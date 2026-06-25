«Это стало для меня большой мотивацией». Корнеева — о выходе в основную сетку Уимблдона

94-я ракетка мира российская теннисистка Алина Корнеева прокомментировала выход в основную сетку Уимблдона-2026. В финале квалификации она одолела соперницу из США Фиону Кроули со счётом 6:2, 6:0.

«Я однажды играла на Уимблдоне в юниорках, дошла до полуфинала и, честно говоря, играла не очень хорошо. У меня не очень хорошие воспоминания о том годе. Я не так опытна на траве. Два дня назад у меня была первая победа на траве в профессиональном туре. Так что на самом деле спасибо за то, что я была в квалификации, потому что проводить первый матч на траве, когда играешь в основной сетке, немного тяжело. Ментально ты не готова, физически ты не готова. Сейчас у меня была возможность сыграть три длинных поединка. Я уже немного лучше понимаю, как играть на траве, и думаю, что это мне поможет.

Теперь, когда я вышла в основную сетку, это стало для меня большой мотивацией — увидеть все удобства для игроков основной сетки, побыть рядом с топ-игроками мира, увидеть очень красивые корты, потому что всё там похоже на природу, на парк, вся зелень и цветы. Так что я очень счастлива, что могу быть в этих условиях и просто наслаждаться атмосферой», — приводит слова Корнеевой пресс-служба Уимблдона.