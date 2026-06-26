Шаповалов назвал действующего теннисиста, за игрой которого интересно наблюдать

41-я ракетка мира канадский теннисист Денис Шаповалов назвал действующего теннисиста, за игрой которого ему интересно наблюдать.

«Безусловно, Карлос [Алькарас]! Думаю, за ним просто невероятно интересно наблюдать. В каждом матче он обязательно выдаёт какие-нибудь сумасшедшие розыгрыши.

Мне нравится смотреть его хайлайты, потому что кажется, что этот парень постоянно делает что-то невероятное, независимо от матча. За ним очень интересно следить.

Кажется, мы встречались дважды. И оба раза он преподал мне урок! Первый раз мы сыграли в тот год, когда я возвращался после травмы. Это был вечерний поединок на «Ролан Гаррос», не лучшее время для меня. При этом мне казалось, что я показываю потрясающий теннис, но не мог взять ни одного гейма в первом сете. Я уступал 0:5 и, кажется, свой первый гейм взял только при счёте 0:5. При этом каждый гейм, каждое очко были невероятного уровня.

Потом мы сыграли в Индиан-Уэллсе — ещё на одном турнире, где ему очень нравится выступать. И всё началось примерно так же. Мне казалось, что я играю хорошо, однако уже с первого гейма он исполнял какие-то безумные обводящие удары и невероятные выстрелы. Было очень тяжело за ним успевать.

Но да, он действительно очень, очень сильный теннисист, и против него крайне трудно играть», – приводит слова Шаповалова Tennis Head.