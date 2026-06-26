Корнеева: тренер говорит мне: ты должна быть как змея, которая кусает до самого конца

94-я ракетка мира российская теннисистка Алина Корнеева рассказала о работе с двукратной чемпионкой ТБШ в паре Анабель Мединой-Гарригес.

«Я росла с женщинами-тренерами, у меня было два тренера из Москвы с самого начала моей карьеры, так что я всегда работала с ними. У меня никогда не было такого, что тренером обязательно должен быть мужчина. Для меня неважно, мужчина это или женщина, самое важное — иметь хорошую связь. Это уже мой третий год с Анабель в академии. Я приехала туда, мы просто начали предсезонную подготовку и сразу нашли очень быстрый контакт друг с другом, и пока мне это нравится. Надеюсь, ей со мной тоже не тяжело!

Мой тренер говорит мне: ты должна быть как змея, которая кусает и продолжает кусать до самого конца, не давая шансов уйти. Это была моя цель на этот матч», — приводит слова Корнеевой пресс-служба Уимблдона.