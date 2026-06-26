«Отличная работа». Алина Корнеева — о победе Мирры Андреевой на «Ролан Гаррос» — 2026

94-я ракетка мира российская теннисистка Алина Корнеева рассказала, что наблюдала за выступлением соотечественницы Мирры Андреевой на «Ролан Гаррос» и впечатлена её прогрессом.

«Это не вдохновение, она моего возраста, и у нас не так много общения вне корта, но, конечно, я слежу за теннисом и вижу результаты. Думаю, это удивительно, что она делает и как улучшилась. Думаю, тот результат, которого она добилась, полностью заслужила, она много работала для этого, это точно. Очень приятно, что она так быстро попала и закрепилась в топ‑10. Это очень тяжело сделать, не у всех получается оставаться там долго. Отличная работа.

Наш финал девушек на Australian Open был хорошим матчем, приятные воспоминания оттуда, однако это было четыре года назад. Мы совершенно другие люди сейчас, мы выросли и стали более зрелыми, играем в другой теннис. Всё изменилось. Всегда буду помнить это, но сейчас я уже в другом моменте. Время для новых воспоминаний в будущем», — приводит слова Корнеевой пресс-служба Уимблдона.