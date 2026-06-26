Клейстерс: не думаю, что мы снова увидим ту Серену Уильямс, которую знали раньше

Четырёхкратная победительница турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира бельгийка Ким Клейстерс поделилась ожиданиями от игры 23-кратной чемпионки мэйджоров 44-летней американки Серены Уильямс в одиночном разряде Уимблдона-2026.

«Думаю, определённая доля опасений всегда остаётся. Всё-таки прошло ещё слишком мало времени. Не думаю, что можно ожидать, что она выйдет на корт и сразу начнёт играть с закрытыми глазами, будто всё автоматически вернулось на свои места, что она будет свободно двигаться и всё будет идеально. На это рассчитывать не стоит.

Я также не думаю, что мы снова увидим ту Серену, которую знали раньше. Но считаю, что благодаря своему стилю игры она способна успешно выступать на траве, где розыгрыши короче. У неё великолепная подача и великолепный приём, поэтому она прекрасно контролирует два первых удара в розыгрыше.

Меня же больше беспокоят её реакция и зрение. Можно тренироваться, привести себя в отличную физическую форму, однако именно эти качества с возрастом тоже начинают ухудшаться», – приводит слова Клейстерс We Love Tennis.