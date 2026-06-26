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Бывшая девушка Фрица: если ты не зарабатываешь сама, разорвать отношения намного сложнее

Бывшая девушка Фрица: если ты не зарабатываешь сама, разорвать отношения намного сложнее
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Морган Риддл, бывшая девушка седьмой ракетки мира американского теннисиста Тейлора Фрица, рассказала, почему женщинам в отношениях необходимо быть финансово независимыми.

— В начале отношений был момент, когда он [Фриц] сказал: «Ну, тебе просто стоит, типа, уволиться с этой корпоративной работы». Я ответила: «Я собираюсь это сделать, но мне нужно ещё что-то придумать». А он: «Ну, типа, я смогу справиться с делами». Я сказала: «Мне кажется, это плохая идея, потому что ты теряешь ощущение свободы».

— Я тоже думаю, что теряешь чувство, ну, равновесия в отношениях. Что ты как женщина ощущала, имея такую свободу?
— В той статье [для Elle] говорилось: «Если бы у меня не было тех денег, я просто вернулась бы в Миннесоту» — это был бы действительно значительный, очень тяжёлый сдвиг в образе жизни. И, честно говоря, решиться разорвать отношения было бы намного сложнее. Вот почему я говорю, что иметь свои собственные деньги — чтобы твой образ жизни не менялся в зависимости от того, в отношениях ты или нет — я считаю очень важным.

И, думаю, что многие женщины в таких публичных отношениях остаются в них, потому что их образ жизни сильно изменился бы, если бы у них не было своих денег.

Если у тебя нет такой самостоятельности и ты не зарабатываешь сама и потом хочешь уйти из отношений… Я просто надеюсь, что любая девушка спортсмена или просто женщина в такой ситуации сможет сделать этот выбор, — сказала Риддл в видео на YouTube-канале Hot Smart Rich.

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