Жеребьёвка Уимблдона-2026: во сколько начало, где смотреть прямую трансляцию

Сегодня, 26 июня, в Лондоне пройдёт жеребьёвка Уимблдона-2026 – травяного турнира «Большого шлема». Её начало запланировано на 12:00 мск. В России трансляцию мероприятия не покажут официально. «Чемпионат» опубликует результаты жеребьёвки по её окончании.

Матчи основной сетки турнира стартуют 29 июня как в мужском, так и в женском одиночном разряде. Действующей чемпионкой турнира среди женщин является третья ракетка мира представительница Польши Ига Швёнтек, у мужчин чемпионом год назад стал нынешний лидер мирового рейтинга итальянец Янник Синнер. Мужской турнир завершится 11 июля, женский — 12-го.