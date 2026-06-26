Турнир WTA-500, Бад-Хомбург: расписание матчей на 26 июня

Сегодня, 26 июня, на травяных кортах Бад-Хомбурга продолжится турнир категории WTA-500. В рамках игрового дня состоятся матчи полуфинальной стадии. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием встреч на пятницу.

Теннис. Турнир WTA-500, Бад-Хомбург, 1/2 финала. Расписание матчей на 26 июня:

14:00. Ван Синьюй (Китай) – Наоми Осака (Япония);

16:00. Елена-Габриэла Русе (Румыния) – Каролина Мухова (Чехия).

Ранее чемпионка «Ролан Гаррос» — 2026 Мирра Андреева уступила своей соотечественнице Екатерине Александровой. Действующей победительницей турнира является американская теннисистка Джессика Пегула.