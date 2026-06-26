Турнир WTA-250, Истбурн: расписание матчей на 26 июня
Сегодня, 26 июня, на травяных кортах Истбурна (Великобритания) продолжится турнир категории WTA-250. В рамках игрового дня состоятся матчи полуфинальной стадии. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием встреч на пятницу.
Теннис. Турнир WTA-250, Истбурн, 1/2 финала. Расписание матчей на 26 июня:
- 13:00. Татьяна Мария (Германия) – Елена Остапенко (Латвия);
- 14:30. Петра Марчинко (Хорватия) – Мэдисон Киз (США).
Действующей чемпионкой турнира в Истбурне является австралийская теннисистка Майя Джойнт.
Также сегодня в Лондоне состоится жеребьёвка Уимблдона, матчи основной сетки которого начнутся 29 июня.
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