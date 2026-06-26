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Турнир WTA-250, Истбурн: расписание матчей на 26 июня

Турнир WTA-250, Истбурн: расписание матчей на 26 июня
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Сегодня, 26 июня, на травяных кортах Истбурна (Великобритания) продолжится турнир категории WTA-250. В рамках игрового дня состоятся матчи полуфинальной стадии. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием встреч на пятницу.

Теннис. Турнир WTA-250, Истбурн, 1/2 финала. Расписание матчей на 26 июня:

  • 13:00. Татьяна Мария (Германия) – Елена Остапенко (Латвия);
  • 14:30. Петра Марчинко (Хорватия) – Мэдисон Киз (США).

Действующей чемпионкой турнира в Истбурне является австралийская теннисистка Майя Джойнт.

Также сегодня в Лондоне состоится жеребьёвка Уимблдона, матчи основной сетки которого начнутся 29 июня.

Сетка турнира в Истбурне (ж)
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