Турнир АТР-250, Истбурн: расписание матчей на 26 июня

Сегодня, 26 июня, на травяных кортах Истбурна продолжится турнир категории АТР-250. В рамках игрового дня состоятся матчи полуфинальной стадии. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием встреч на пятницу.

Теннис. Турнир АТР-250, Истбурн, 1/2 финала. Расписание матчей на 26 июня:

16:30. Зизу Бергс (Бельгия) – Тоби Самуэль (Великобритания);

18:00. Джек Дрейпер (Великобритания) – Уго Умбер (Франция).

Действующим победителем турнира в Истбурне является американский теннисист Тейлор Фриц. Также сегодня в Лондоне состоится жеребьёвка Уимблдона-2026, матчи основной сетки которого начнутся 29 июня.