Турнир АТР-250, Мальорка: расписание матчей на 26 июня

Сегодня, 26 июня, на травяных кортах острова Мальорка (Испания) продолжится турнир категории АТР-250. В рамках игрового дня состоятся матчи полуфинальной стадии. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием встреч на пятницу.

Теннис. Турнир АТР-250, Мальорка, 1/2 финала. Расписание матчей на 26 июня:

16:00. Нуну Боржеш (Португалия) – Итан Куинн (США);

18:30. Фабиан Марожан (Венгрия) – Алехандро Давидович-Фокина (Испания).

Действующим победителем турнира на Мальорке является нидерландский теннисист Таллон Грикспор. Также сегодня в Лондоне состоится жеребьёвка Уимблдона-2026, матчи основной сетки которого начнутся 29 июня.