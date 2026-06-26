Болельщикам на Уимблдоне-2026 по-прежнему будет запрещено проносить российский флаг

На предстоящем Уимблдоне сохранится запрет на пронос болельщиками российского триколора на трибуны. Об этом сообщила пресс-служба турнира.

«Эти условия остаются неизменными по сравнению с прошлым годом», – цитирует пресс-службу ТАСС.

В начале июня во время финала женского «Ролан Гаррос», который выиграла россиянка Мирра Андреева, на трибуне был замечен российский флаг, который болельщица развернула после матчбола теннисистки. После этого, по словам одного из источников, охрана попросила убрать триколор.

Матчи основной сетки Уимблдона стартуют 29 июня как в мужском, так и в женском одиночном разряде. Действующей чемпионкой турнира среди женщин является третья ракетка мира представительница Польши Ига Швёнтек, у мужчин чемпионом год назад стал нынешний лидер мирового рейтинга итальянец Янник Синнер. Мужской турнир завершится 11 июля, женский — 12-го.