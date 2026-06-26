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«Он и так в порядке». Джокович — о том, какой совет дал бы Синнеру перед Уимблдоном

«Он и так в порядке». Джокович — о том, какой совет дал бы Синнеру перед Уимблдоном
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24-кратный чемпион турниров «Большого шлема» сербский теннисист Новак Джокович считает, что нынешний лидер рейтинга АТР Янник Синнер проводит успешный отрезок в карьере и не нуждается в особых советах перед Уимблдоном.

Накануне спортсмены провели совместную тренировку перед стартом турнира в Лондоне.

– Есть ли какие-то советы для Янника, вернувшегося сюда в статусе действующего чемпиона?
– Не думаю, что ему нужны мои советы, честно говоря, он и так в порядке (улыбается). Сегодня я просто стараюсь быть хорошим спарринг-партнёром для него. Если без шуток, то он прекрасно провёл последние пару лет своей карьеры. Выход на Центральный корт на свежую траву в статусе действующего победителя… не думаю, что есть чувство, которое сравнится с этим в теннисе. Возможно, [это ощущение] входит в принципе в пятёрку лучших во всех видах спорта. Поэтому посоветовать ему ничего не могу, но хочу просто сказать, чтобы он наслаждался моментом, потому что такие моменты в карьере редки, — сказал Джокович в видео, опубликованном пресс-службой StanSportAu в соцсети.

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