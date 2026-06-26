«Я скучал». Стефанос Циципас прибыл на Уимблдон

Двукратный финалист турниров «Большого шлема», 88-я ракетка мира греческий теннисист Стефанос Циципас опубликовал у себя на странице в соцсети фото, сообщив о приезде на предстоящий Уимблдон.

«Нетронутые травяные корты, чисто белый дресс-код. Я скучал по тебе, Уимблдон», – подписал теннисист снимок, отметив аккаунт турнира в Лондоне.

Фото: Личный архив Стефаноса Циципаса

Циципас на Уимблдоне не выходил дальше четвёртого круга (2018, 2023).

Сегодня, 26 июня, состоится жеребьёвка турнира, матчи основной сетки которого стартуют 29 июня. У мужчин чемпионом год назад стал нынешний лидер мирового рейтинга итальянец Янник Синнер. Мужской Уимблдон продлится до 11 июля.