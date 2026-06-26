Результаты жеребьёвки женского одиночного разряда Уимблдона-2026

Сегодня, 26 июня, в Лондоне прошла жеребьёвка Уимблдона-2026 в женском одиночном разряде. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами жеребьёвки некоторых матчей первого круга.

Уимблдон-2026. Результаты жеребьёвки первого круга женского одиночного разряда турнира (частично):

Арина Соболенко (Беларусь) — Теодора Костович (Сербия);

Елена Рыбакина (Казахстан) — Лоис Буассон (Франция);

Ига Швёнтек (Польша) — Тейлор Таунсенд (США);

Джессика Пегула (США) — Дарья Видманова (Чехия);

Мирра Андреева (Россия) — Магда Линетт (Польша);

Аманда Анисимова (США) — Лина Джёрческа (Македония);

Кори Гауфф (США) — Тамара Корпач (Германия);

Элина Свитолина (Украина) — Дарья Снигур (Украина);

Линда Носкова (Чехия) — Элла Зайдель (Германия);

Екатерина Александрова (Россия) — Панна Удварди (Венгрия);

Людмила Самсонова (Россия) — Полина Кудерметова (Узбекистан);

Анна Калинская (Россия) — Магдалена Френх (Польша);

Диана Шнайдер (Россия) — Ева Лис (Германия);

Анастасия Захарова (Россия)— Каролина Мухова (Чехия);

Анна Блинкова (Россия) —Юлия Стародубцева (Украина);

Алина Корнеева (Россия) — Кимберли Биррелл (Австралия);

Анастасия Гасанова (Россия) — Эмилиана Аранго (Колумбия).

Полные результаты жеребьёвки Уимблдона- 2026 в женском одиночном разряде появятся позже в «Матч-центре» «Чемпионата».