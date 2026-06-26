Результаты жеребьёвки женского одиночного разряда Уимблдона-2026

Сегодня, 26 июня, в Лондоне прошла жеребьёвка Уимблдона-2026 в женском одиночном разряде. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами жеребьёвки некоторых матчей первого круга.
Уимблдон-2026. Результаты жеребьёвки первого круга женского одиночного разряда турнира (частично):
Арина Соболенко (Беларусь) — Теодора Костович (Сербия);
Елена Рыбакина (Казахстан) — Лоис Буассон (Франция);
Ига Швёнтек (Польша) — Тейлор Таунсенд (США);
Джессика Пегула (США) — Дарья Видманова (Чехия);
Мирра Андреева (Россия) — Магда Линетт (Польша);
Аманда Анисимова (США) — Лина Джёрческа (Македония);
Кори Гауфф (США) — Тамара Корпач (Германия);
Элина Свитолина (Украина) — Дарья Снигур (Украина);
Линда Носкова (Чехия) — Элла Зайдель (Германия);
Екатерина Александрова (Россия) — Панна Удварди (Венгрия);
Людмила Самсонова (Россия) — Полина Кудерметова (Узбекистан);
Анна Калинская (Россия) — Магдалена Френх (Польша);
Диана Шнайдер (Россия) — Ева Лис (Германия);
Анастасия Захарова (Россия)— Каролина Мухова (Чехия);
Анна Блинкова (Россия) —Юлия Стародубцева (Украина);
Алина Корнеева (Россия) — Кимберли Биррелл (Австралия);
Анастасия Гасанова (Россия) — Эмилиана Аранго (Колумбия).
Полные результаты жеребьёвки Уимблдона- 2026 в женском одиночном разряде появятся позже в «Матч-центре» «Чемпионата».