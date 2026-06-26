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Мирра Андреева может сыграть с Ариной Соболенко в четвертьфинале Уимблдона-2026, известны все возможные пары

Мирра может сыграть с Соболенко в 1/4 финала Уимблдона-2026, известны все возможные пары
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Состоялась жеребьёвка предстоящего Уимблдона 2026 года в женском одиночном разряде. По её итогам сформирована сетка турнира. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с возможными четвертьфинальными парами розыгрыша.

Возможные четвертьфинальные пары Уимблдона-2026:

  • Арина Соболенко (Беларусь, 1-й номер посева) — Мирра Андреева (Россия, 5-й).
  • Джессика Пегула (США, 4-й) — Кори Гауфф (США, 7-й).
  • Элина Свитолина (Украина, 8-й) — Ига Швёнтек (Польша, 3-й).
  • Аманда Анисимова (США, 6-й) — Елена Рыбакина (2-й).

Действующей чемпионкой Уимблдона является Ига Швёнтек. Новый розыгрыш турнира стартует 29 июня. С полной сеткой можно будет ознакомиться по ссылке.

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