Мирра может сыграть с Соболенко в 1/4 финала Уимблдона-2026, известны все возможные пары

Состоялась жеребьёвка предстоящего Уимблдона 2026 года в женском одиночном разряде. По её итогам сформирована сетка турнира. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с возможными четвертьфинальными парами розыгрыша.

Возможные четвертьфинальные пары Уимблдона-2026:

Арина Соболенко (Беларусь, 1-й номер посева) — Мирра Андреева (Россия, 5-й).

Джессика Пегула (США, 4-й) — Кори Гауфф (США, 7-й).

Элина Свитолина (Украина, 8-й) — Ига Швёнтек (Польша, 3-й).

Аманда Анисимова (США, 6-й) — Елена Рыбакина (2-й).

Действующей чемпионкой Уимблдона является Ига Швёнтек. Новый розыгрыш турнира стартует 29 июня. С полной сеткой можно будет ознакомиться по ссылке.