Арина Соболенко, Уимблдон-2026: сетка турнира, возможный путь к титулу
Состоялась жеребьёвка предстоящего Уимблдона 2026 года в женском одиночном разряде. По её итогам сформирована сетка турнира. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с возможным путём к титулу первой ракетки мира белорусской теннисистки Арины Соболенко. В первом круге она сыграет с сербкой Теодорой Костович, занимающей 184-ю строчку мирового рейтинга.
Возможный путь Арины Соболенко до титула Уимблдона перед стартом турнира:
- первый круг. Теодора Костович (Сербия, 184-я ракетка мира);
- второй круг. Александра Олейникова (Украина, 49-я);
- третий круг. Эмма Радукану (Великобритания, 32-я);
- четвёртый круг. Наоми Осака (Япония, 15-я);
- четвертьфинал. Мирра Андреева (Россия, пятая);
- полуфинал. Кори Гауфф (США, седьмая);
- финал. Елена Рыбакина (Казахстан, вторая).
Действующей чемпионкой Уимблдона является Ига Швёнтек. Новый розыгрыш турнира стартует 29 июня. С полной сеткой можно будет ознакомиться по ссылке.
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