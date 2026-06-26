Арина Соболенко, Уимблдон-2026: сетка турнира, возможный путь к титулу

Состоялась жеребьёвка предстоящего Уимблдона 2026 года в женском одиночном разряде. По её итогам сформирована сетка турнира. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с возможным путём к титулу первой ракетки мира белорусской теннисистки Арины Соболенко. В первом круге она сыграет с сербкой Теодорой Костович, занимающей 184-ю строчку мирового рейтинга.

Возможный путь Арины Соболенко до титула Уимблдона перед стартом турнира:

первый круг. Теодора Костович (Сербия, 184-я ракетка мира);

второй круг. Александра Олейникова (Украина, 49-я);

третий круг. Эмма Радукану (Великобритания, 32-я);

четвёртый круг. Наоми Осака (Япония, 15-я);

четвертьфинал. Мирра Андреева (Россия, пятая);

полуфинал. Кори Гауфф (США, седьмая);

финал. Елена Рыбакина (Казахстан, вторая).

Действующей чемпионкой Уимблдона является Ига Швёнтек. Новый розыгрыш турнира стартует 29 июня. С полной сеткой можно будет ознакомиться по ссылке.