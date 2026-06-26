Результаты жеребьёвки мужского одиночного разряда Уимблдона-2026

Сегодня, 26 июня, в Лондоне прошла жеребьёвка Уимблдона-2026 в мужском одиночном разряде. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами жеребьёвки некоторых матчей первого круга.

Уимблдон-2026. Результаты жеребьёвки первого круга мужской сетки одиночного разряда турнира (частично):

Янник Синнер (Италия) – Миомир Кецманович (Сербия);

Александр Зверев (Германия) – Александр Блокс (Бельгия);

Феликс Оже-Альяссим (Канада) – Александр Шевченко (Казахстан);

Бен Шелтон (США) – Отто Виртанен (Финляндия);

Алекс де Минор (Австралия) — Роман Андрес Бурручага (Аргентина);

Тейлор Фриц (США) – Джек Дрейпер (Великобритания);

Новак Джокович (Сербия) – У Ибин (Китай);

Даниил Медведев (Россия) – Марин Чилич (Хорватия);

Флавио Коболли (Италия) – Мариано Навоне (Аргентина);

Андрей Рублёв (Россия) — Роман Сафиуллин (Россия);

Карен Хачанов (Россия) — Билли Харрис (Великобритания).

Полные результаты жеребьёвки Уимблдона-2026 в мужском одиночном разряде появятся позже в «Матч-центре» «Чемпионата».