Результаты жеребьёвки мужского одиночного разряда Уимблдона-2026

Сегодня, 26 июня, в Лондоне прошла жеребьёвка Уимблдона-2026 в мужском одиночном разряде. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами жеребьёвки некоторых матчей первого круга.
Уимблдон-2026. Результаты жеребьёвки первого круга мужской сетки одиночного разряда турнира (частично):
Янник Синнер (Италия) – Миомир Кецманович (Сербия);
Александр Зверев (Германия) – Александр Блокс (Бельгия);
Феликс Оже-Альяссим (Канада) – Александр Шевченко (Казахстан);
Бен Шелтон (США) – Отто Виртанен (Финляндия);
Алекс де Минор (Австралия) — Роман Андрес Бурручага (Аргентина);
Тейлор Фриц (США) – Джек Дрейпер (Великобритания);
Новак Джокович (Сербия) – У Ибин (Китай);
Даниил Медведев (Россия) – Марин Чилич (Хорватия);
Флавио Коболли (Италия) – Мариано Навоне (Аргентина);
Андрей Рублёв (Россия) — Роман Сафиуллин (Россия);
Карен Хачанов (Россия) — Билли Харрис (Великобритания).
Полные результаты жеребьёвки Уимблдона-2026 в мужском одиночном разряде появятся позже в «Матч-центре» «Чемпионата».