Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Медведев может сыграть с Синнером в 1/4 финала Уимблдона-2026, известны все возможные пары

Медведев может сыграть с Синнером в 1/4 финала Уимблдона-2026, известны все возможные пары
Комментарии

Состоялась жеребьёвка предстоящего Уимблдона 2026 года в мужском одиночном разряде. По её итогам сформирована сетка турнира. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с возможными четвертьфинальными парами розыгрыша.

Возможные четвертьфинальные пары Уимблдона-2026:

  • Янник Синнер (Италия, 1-й номер посева) — Даниил Медведев (Россия, 8-й);
  • Новак Джокович (Сербия, 7-й) — Феликс Оже-Альяссим (Канада, 3-й);
  • Алекс де Минор (Австралия, 5-й) — Бен Шелтон (США, 4-й);
  • Тейлор Фриц (США, 6-й) — Александр Зверев (Германия, 2-й).

Действующим чемпионом Уимблдона является Янник Синнер. Новый розыгрыш турнира стартует 29 июня. С полной сеткой можно будет ознакомиться по ссылке.

Материалы по теме
Результаты жеребьёвки мужского одиночного разряда Уимблдона-2026
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android