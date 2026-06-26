Медведев может сыграть с Синнером в 1/4 финала Уимблдона-2026, известны все возможные пары

Состоялась жеребьёвка предстоящего Уимблдона 2026 года в мужском одиночном разряде. По её итогам сформирована сетка турнира. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с возможными четвертьфинальными парами розыгрыша.

Возможные четвертьфинальные пары Уимблдона-2026:

Янник Синнер (Италия, 1-й номер посева) — Даниил Медведев (Россия, 8-й);

Новак Джокович (Сербия, 7-й) — Феликс Оже-Альяссим (Канада, 3-й);

Алекс де Минор (Австралия, 5-й) — Бен Шелтон (США, 4-й);

Тейлор Фриц (США, 6-й) — Александр Зверев (Германия, 2-й).

Действующим чемпионом Уимблдона является Янник Синнер. Новый розыгрыш турнира стартует 29 июня. С полной сеткой можно будет ознакомиться по ссылке.