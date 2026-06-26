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Известны все пары первого круга Уимблдона-2026 с участием российских теннисистов

Известны все пары первого круга Уимблдона-2026 с участием российских теннисистов
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Состоялась жеребьёвка предстоящего Уимблдона 2026 года в мужском одиночном разряде. По её итогам сформирована сетка турнира. «Чемпионат» предлагает ознакомиться со списком игр первого круга с участием российских теннисистов. В основном розыгрыше Уимблдона примут участие лишь четверо представителей России, двое из которых сыграют друг с другом в начальной стадии турнира.

Матчи с участием российских теннисистов в первом круге Уимблдона-2026:

  • Даниил Медведев — Марин Чилич (Хорватия);
  • Андрей Рублёв — Роман Сафиуллин;
  • Карен Хачанов — Билли Харрис (Великобритания).

Действующим чемпионом Уимблдона является Янник Синнер. Новый розыгрыш турнира стартует 29 июня. С полной сеткой можно будет ознакомиться по ссылке.

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