Известны все пары первого круга Уимблдона-2026 с участием российских теннисистов

Состоялась жеребьёвка предстоящего Уимблдона 2026 года в мужском одиночном разряде. По её итогам сформирована сетка турнира. «Чемпионат» предлагает ознакомиться со списком игр первого круга с участием российских теннисистов. В основном розыгрыше Уимблдона примут участие лишь четверо представителей России, двое из которых сыграют друг с другом в начальной стадии турнира.

Матчи с участием российских теннисистов в первом круге Уимблдона-2026:

Даниил Медведев — Марин Чилич (Хорватия);

Андрей Рублёв — Роман Сафиуллин;

Карен Хачанов — Билли Харрис (Великобритания).

Действующим чемпионом Уимблдона является Янник Синнер. Новый розыгрыш турнира стартует 29 июня. С полной сеткой можно будет ознакомиться по ссылке.