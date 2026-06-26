Известны все пары первого круга Уимблдона-2026 с участием российских теннисисток
Состоялась жеребьёвка предстоящего Уимблдона 2026 года в женском одиночном разряде. По её итогам сформирована сетка турнира. «Чемпионат» предлагает ознакомиться со списком игр первого круга с участием российских теннисисток. В основном розыгрыше Уимблдона примут участие девять представительниц России.
Матчи с участием российских теннисисток в первом круге Уимблдона-2026:
- Алина Корнеева — Кимберли Биррелл (Австралия);
- Людмила Самсонова — Полина Кудерметова (Узбекистан);
- Диана Шнайдер — Ева Лис (Германия);
- Анна Блинкова — Юлия Стародубцева (Украина);
- Екатерина Александрова — Панна Удварди (Венгрия);
- Анна Калинская — Магдалена Френх (Польша);
- Анастасия Гасанова — Эмилиана Аранго (Колумбия);
- Анастасия Захарова — Каролина Мухова (Чехия);
- Мирра Андреева — Магда Линетт (Польша).
Действующей чемпионкой Уимблдона является Ига Швёнтек. Новый розыгрыш турнира стартует 29 июня. С полной сеткой можно будет ознакомиться по ссылке.
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