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Известны все пары первого круга Уимблдона-2026 с участием российских теннисисток

Известны все пары первого круга Уимблдона-2026 с участием российских теннисисток
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Состоялась жеребьёвка предстоящего Уимблдона 2026 года в женском одиночном разряде. По её итогам сформирована сетка турнира. «Чемпионат» предлагает ознакомиться со списком игр первого круга с участием российских теннисисток. В основном розыгрыше Уимблдона примут участие девять представительниц России.

Матчи с участием российских теннисисток в первом круге Уимблдона-2026:

  • Алина Корнеева — Кимберли Биррелл (Австралия);
  • Людмила Самсонова — Полина Кудерметова (Узбекистан);
  • Диана Шнайдер — Ева Лис (Германия);
  • Анна Блинкова — Юлия Стародубцева (Украина);
  • Екатерина Александрова — Панна Удварди (Венгрия);
  • Анна Калинская — Магдалена Френх (Польша);
  • Анастасия Гасанова — Эмилиана Аранго (Колумбия);
  • Анастасия Захарова — Каролина Мухова (Чехия);
  • Мирра Андреева — Магда Линетт (Польша).

Действующей чемпионкой Уимблдона является Ига Швёнтек. Новый розыгрыш турнира стартует 29 июня. С полной сеткой можно будет ознакомиться по ссылке.

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