Известны все пары первого круга Уимблдона-2026 с участием российских теннисисток

Состоялась жеребьёвка предстоящего Уимблдона 2026 года в женском одиночном разряде. По её итогам сформирована сетка турнира. «Чемпионат» предлагает ознакомиться со списком игр первого круга с участием российских теннисисток. В основном розыгрыше Уимблдона примут участие девять представительниц России.

Матчи с участием российских теннисисток в первом круге Уимблдона-2026:

Алина Корнеева — Кимберли Биррелл (Австралия);

Людмила Самсонова — Полина Кудерметова (Узбекистан);

Диана Шнайдер — Ева Лис (Германия);

Анна Блинкова — Юлия Стародубцева (Украина);

Екатерина Александрова — Панна Удварди (Венгрия);

Анна Калинская — Магдалена Френх (Польша);

Анастасия Гасанова — Эмилиана Аранго (Колумбия);

Анастасия Захарова — Каролина Мухова (Чехия);

Мирра Андреева — Магда Линетт (Польша).

Действующей чемпионкой Уимблдона является Ига Швёнтек. Новый розыгрыш турнира стартует 29 июня. С полной сеткой можно будет ознакомиться по ссылке.