Елена Рыбакина, Уимблдон-2026: сетка турнира, возможный путь к титулу

Состоялась жеребьёвка предстоящего Уимблдона 2026 года в женском одиночном разряде. По её итогам сформирована сетка турнира. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с возможным путём к титулу второй ракетки мира казахстанской теннисистки Елены Рыбакиной. В первом круге она сыграет с француженкой Лоис Буассон, занимающей 154-ю строчку мирового рейтинга.

Возможный путь Елены Рыбакиной до титула Уимблдона перед стартом турнира:

первый круг. Лоис Буассон (Франция, 154-я ракетка мира);

второй круг. Кэти Макнелли (США, 50-я);

третий круг. Элисе Мертенс (Бельгия, 26-я);

четвёртый круг. Диана Шнайдер (Россия, 15-я);

четвертьфинал. Аманда Анисимова (США, шестая);

полуфинал. Ига Швёнтек (Польша, третья);

финал. Арина Соболенко (Беларусь, первая).

Действующей чемпионкой Уимблдона является Ига Швёнтек. Новый розыгрыш турнира стартует 29 июня. С полной сеткой можно будет ознакомиться по ссылке.