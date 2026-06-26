Елена Рыбакина, Уимблдон-2026: сетка турнира, возможный путь к титулу
Состоялась жеребьёвка предстоящего Уимблдона 2026 года в женском одиночном разряде. По её итогам сформирована сетка турнира. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с возможным путём к титулу второй ракетки мира казахстанской теннисистки Елены Рыбакиной. В первом круге она сыграет с француженкой Лоис Буассон, занимающей 154-ю строчку мирового рейтинга.
Возможный путь Елены Рыбакиной до титула Уимблдона перед стартом турнира:
- первый круг. Лоис Буассон (Франция, 154-я ракетка мира);
- второй круг. Кэти Макнелли (США, 50-я);
- третий круг. Элисе Мертенс (Бельгия, 26-я);
- четвёртый круг. Диана Шнайдер (Россия, 15-я);
- четвертьфинал. Аманда Анисимова (США, шестая);
- полуфинал. Ига Швёнтек (Польша, третья);
- финал. Арина Соболенко (Беларусь, первая).
Действующей чемпионкой Уимблдона является Ига Швёнтек. Новый розыгрыш турнира стартует 29 июня. С полной сеткой можно будет ознакомиться по ссылке.
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