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Ига Швёнтек, Уимблдон-2026: сетка турнира, возможный путь к титулу

Ига Швёнтек, Уимблдон-2026: сетка турнира, возможный путь к титулу
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Состоялась жеребьёвка предстоящего Уимблдона 2026 года в женском одиночном разряде. По её итогам сформирована сетка турнира. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с возможным путём к титулу третьей ракетки мира польской теннисистки Иги Швёнтек. В первом круге она сыграет с американкой Тэйлор Таунсенд, занимающей 81-ю строчку мирового рейтинга.

Возможный путь Иги Швёнтек до титула Уимблдона перед стартом турнира:

  • первый круг. Тэйлор Таунсенд (США, 81-я ракетка мира);
  • второй круг. Тереза Валентова (Чехия, 62-я);
  • третий круг. Александра Эала (Филиппины, 30-я);
  • четвёртый круг. Жасмин Паолини (Италия, 14-я);
  • четвертьфинал. Элина Свитолина (Украина, восьмая);
  • полуфинал. Елена Рыбакина (Казахстан, вторая);
  • финал. Арина Соболенко (Беларусь, первая).

Действующей чемпионкой Уимблдона является Ига Швёнтек. Новый розыгрыш турнира стартует 29 июня. С полной сеткой можно будет ознакомиться по ссылке.

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