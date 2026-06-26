Ига Швёнтек, Уимблдон-2026: сетка турнира, возможный путь к титулу

Состоялась жеребьёвка предстоящего Уимблдона 2026 года в женском одиночном разряде. По её итогам сформирована сетка турнира. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с возможным путём к титулу третьей ракетки мира польской теннисистки Иги Швёнтек. В первом круге она сыграет с американкой Тэйлор Таунсенд, занимающей 81-ю строчку мирового рейтинга.

Возможный путь Иги Швёнтек до титула Уимблдона перед стартом турнира:

первый круг. Тэйлор Таунсенд (США, 81-я ракетка мира);

второй круг. Тереза Валентова (Чехия, 62-я);

третий круг. Александра Эала (Филиппины, 30-я);

четвёртый круг. Жасмин Паолини (Италия, 14-я);

четвертьфинал. Элина Свитолина (Украина, восьмая);

полуфинал. Елена Рыбакина (Казахстан, вторая);

финал. Арина Соболенко (Беларусь, первая).

Действующей чемпионкой Уимблдона является Ига Швёнтек. Новый розыгрыш турнира стартует 29 июня. С полной сеткой можно будет ознакомиться по ссылке.