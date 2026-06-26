Серена Уильямс, Уимблдон-2026: сетка турнира, возможный путь к титулу
Состоялась жеребьёвка предстоящего Уимблдона 2026 года в женском одиночном разряде. По её итогам сформирована сетка турнира. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с возможным путём к титулу легендарной американской теннисистки Серены Уильямс. В первом круге она сыграет с австралийкой Майей Джойнт, занимающей 53-ю строчку мирового рейтинга.
Возможный путь Серены Уильямс до титула Уимблдона перед стартом турнира:
- первый круг. Майя Джойнт (Австралия, 53-я ракетка мира);
- второй круг. Александра Эала (Филиппины, 30-я);
- третий круг. Ига Швёнтек (Польша, 3-я);
- четвёртый круг. Жасмин Паолини (Италия, 14-я);
- четвертьфинал. Элина Свитолина (Украина, восьмая);
- полуфинал. Елена Рыбакина (Казахстан, вторая);
- финал. Арина Соболенко (Беларусь, первая).
Действующей чемпионкой Уимблдона является Ига Швёнтек. Новый розыгрыш турнира стартует 29 июня. С полной сеткой можно будет ознакомиться по ссылке.
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