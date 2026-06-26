«Я никогда не буду идеальной». Винус Уильямс — об отношении к теннису

Семикратная победительница турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира 46-летняя американская теннисистка Винус Уильямс рассказала, как она получает удовольствие от тенниса.

«Теннис — это весело, когда побеждаешь. Но можно провести отличный матч и при этом проиграть. Это прямо как американские горки. Большая часть удовольствия — в том, чтобы ценить эти «горки», ведь я никогда не буду идеальной. Если вы цените эту сторону дела, то сможете насладиться всем опытом в целом», — приводит слова Винус Уильямс We love tennis.

Винус Уильямс — пятикратная чемпионка Уимблдона, двукратная победительница Открытого чемпионата США в одиночном разряде, четырёхкратная олимпийская чемпионка (одна золотая медаль — в одиночном разряде, три — в парном), бывшая первая ракетка мира и обладательница множества титулов WTA.