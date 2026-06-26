Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

«Я никогда не буду идеальной». Винус Уильямс — об отношении к теннису

«Я никогда не буду идеальной». Винус Уильямс — об отношении к теннису
Комментарии

Семикратная победительница турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира 46-летняя американская теннисистка Винус Уильямс рассказала, как она получает удовольствие от тенниса.

«Теннис — это весело, когда побеждаешь. Но можно провести отличный матч и при этом проиграть. Это прямо как американские горки. Большая часть удовольствия — в том, чтобы ценить эти «горки», ведь я никогда не буду идеальной. Если вы цените эту сторону дела, то сможете насладиться всем опытом в целом», — приводит слова Винус Уильямс We love tennis.

Винус Уильямс — пятикратная чемпионка Уимблдона, двукратная победительница Открытого чемпионата США в одиночном разряде, четырёхкратная олимпийская чемпионка (одна золотая медаль — в одиночном разряде, три — в парном), бывшая первая ракетка мира и обладательница множества титулов WTA.

Материалы по теме
«Даже сейчас у неё есть потенциал». Винус Уильямс — о возвращении сестры Серены на корт
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android