Даниил Медведев, Уимблдон-2026: сетка турнира, возможный путь к титулу

Состоялась жеребьёвка предстоящего Уимблдона 2026 года в мужском одиночном разряде. По её итогам сформирована сетка турнира. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с возможным путём к титулу девятой ракетки мира россиянина Даниила Медведева. В первом круге он сыграет с хорватом Марином Чиличем, занимающим 60-ю строчку мирового рейтинга.

Возможный путь Даниила Медведева до титула Уимблдона перед стартом турнира:

первый круг. Марин Чилич (Хорватия, 60-я ракетка мира);

второй круг. Камило Уго Карабельи (Аргентина, 57-я);

третий круг. Брэндон Накашима (США, 31-я);

четвёртый круг. Каспер Рууд (Норвегия, 12-я);

четвертьфинал. Янник Синнер (Италия, первая);

полуфинал. Феликс Оже-Альяссим (Канада, четвёртая);

финал. Александр Зверев (Германия, третья).

Действующим чемпионом Уимблдона является Янник Синнер. Новый розыгрыш турнира стартует 29 июня. С полной сеткой можно будет ознакомиться по ссылке.