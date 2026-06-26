Даниил Медведев, Уимблдон-2026: сетка турнира, возможный путь к титулу
Состоялась жеребьёвка предстоящего Уимблдона 2026 года в мужском одиночном разряде. По её итогам сформирована сетка турнира. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с возможным путём к титулу девятой ракетки мира россиянина Даниила Медведева. В первом круге он сыграет с хорватом Марином Чиличем, занимающим 60-ю строчку мирового рейтинга.
Возможный путь Даниила Медведева до титула Уимблдона перед стартом турнира:
- первый круг. Марин Чилич (Хорватия, 60-я ракетка мира);
- второй круг. Камило Уго Карабельи (Аргентина, 57-я);
- третий круг. Брэндон Накашима (США, 31-я);
- четвёртый круг. Каспер Рууд (Норвегия, 12-я);
- четвертьфинал. Янник Синнер (Италия, первая);
- полуфинал. Феликс Оже-Альяссим (Канада, четвёртая);
- финал. Александр Зверев (Германия, третья).
Действующим чемпионом Уимблдона является Янник Синнер. Новый розыгрыш турнира стартует 29 июня. С полной сеткой можно будет ознакомиться по ссылке.
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