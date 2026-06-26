Мирра Андреева, Уимблдон-2026: сетка турнира, возможный путь к титулу

Состоялась жеребьёвка предстоящего Уимблдона 2026 года в женском одиночном разряде. По её итогам сформирована сетка турнира. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с возможным путём к титулу пятой ракетки мира российской теннисистки Мирры Андреевой. В первом круге она сыграет с полькой Магдой Линетт, занимающей 58-ю строчку мирового рейтинга.

Возможный путь Мирры Андреевой до титула Уимблдона перед стартом турнира: