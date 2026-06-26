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Мирра Андреева, Уимблдон-2026: сетка турнира, возможный путь к титулу

Мирра Андреева, Уимблдон-2026: сетка турнира, возможный путь к титулу
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Состоялась жеребьёвка предстоящего Уимблдона 2026 года в женском одиночном разряде. По её итогам сформирована сетка турнира. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с возможным путём к титулу пятой ракетки мира российской теннисистки Мирры Андреевой. В первом круге она сыграет с полькой Магдой Линетт, занимающей 58-ю строчку мирового рейтинга.

Возможный путь Мирры Андреевой до титула Уимблдона перед стартом турнира:

  • первый круг. Магда Линетт (Польша, 58-я);
  • второй круг. Барбора Крейчикова (Чехия, 37-я);
  • третий круг. Катержина Синякова (Чехия, 32-я);
  • четвёртый круг. Каролина Мухова (Чехия, 10-я);
  • четвертьфинал. Арина Соболенко (Беларусь, первая);
  • полуфинал. Джессика Пегула (США, четвёртая);
  • финал. Елена Рыбакина (Казахстан, вторая).
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