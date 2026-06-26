Андрей Рублёв, Уимблдон-2026: сетка турнира, возможный путь к титулу
Состоялась жеребьёвка предстоящего Уимблдона 2026 года в мужском одиночном разряде. По её итогам сформирована сетка турнира. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с возможным путём к титулу 13-й ракетки мира россиянина Андрея Рублёва. В первом круге он сыграет с cоотечественником Романом Сафиуллиным, занимающим 127-ю строчку мирового рейтинга.
Возможный путь Андрея Рублёва до титула Уимблдона перед стартом турнира:
- первый круг. Роман Сафиуллин (Россия, 127-я ракетка мира);
- второй круг. Ботик ван де Зандсхулп (Нидерланды, 52-я);
- третий круг. Жоао Фонсека (Бразилия, 27-я);
- четвёртый круг. Новак Джокович (Сербия, седьмая);
- четвертьфинал. Феликс Оже-Альяссим (Канада, четвёртая);
- полуфинал. Янник Синнер (Италия, первая);
- финал. Александр Зверев (Германия, третья).
Действующим чемпионом Уимблдона является Янник Синнер. Новый розыгрыш турнира стартует 29 июня. С полной сеткой можно будет ознакомиться по ссылке.
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