Андрей Рублёв, Уимблдон-2026: сетка турнира, возможный путь к титулу

Состоялась жеребьёвка предстоящего Уимблдона 2026 года в мужском одиночном разряде. По её итогам сформирована сетка турнира. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с возможным путём к титулу 13-й ракетки мира россиянина Андрея Рублёва. В первом круге он сыграет с cоотечественником Романом Сафиуллиным, занимающим 127-ю строчку мирового рейтинга.

Возможный путь Андрея Рублёва до титула Уимблдона перед стартом турнира:

первый круг. Роман Сафиуллин (Россия, 127-я ракетка мира);

второй круг. Ботик ван де Зандсхулп (Нидерланды, 52-я);

третий круг. Жоао Фонсека (Бразилия, 27-я);

четвёртый круг. Новак Джокович (Сербия, седьмая);

четвертьфинал. Феликс Оже-Альяссим (Канада, четвёртая);

полуфинал. Янник Синнер (Италия, первая);

финал. Александр Зверев (Германия, третья).

Действующим чемпионом Уимблдона является Янник Синнер. Новый розыгрыш турнира стартует 29 июня. С полной сеткой можно будет ознакомиться по ссылке.