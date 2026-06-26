Янник Синнер, Уимблдон-2026: сетка турнира, возможный путь к титулу

Состоялась жеребьёвка предстоящего Уимблдона 2026 года в мужском одиночном разряде. По её итогам сформирована сетка турнира. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с возможным путём к титулу первой ракетки мира итальянского теннисиста Янника Синнера. В первом круге он сыграет с сербом Миомиром Кецмановичем, занимающим 51-ю строчку мирового рейтинга.

Возможный путь Янника Синнера до титула Уимблдона перед стартом турнира: