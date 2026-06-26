Янник Синнер, Уимблдон-2026: сетка турнира, возможный путь к титулу
Состоялась жеребьёвка предстоящего Уимблдона 2026 года в мужском одиночном разряде. По её итогам сформирована сетка турнира. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с возможным путём к титулу первой ракетки мира итальянского теннисиста Янника Синнера. В первом круге он сыграет с сербом Миомиром Кецмановичем, занимающим 51-ю строчку мирового рейтинга.
Возможный путь Янника Синнера до титула Уимблдона перед стартом турнира:
- первый круг. Миомир Кецманович (Сербия, 51-я ракетка мира);
- второй круг. Нуну Боржеш (Португалия, 53-я);
- третий круг. Игнасио Бусе (Перу, 34-я);
- четвёртый круг. Лучано Дардери (Италия, 16-я);
- четвертьфинал. Даниил Медведев (Россия, девятая);
- полуфинал. Феликс Оже-Альяссим (Канада, четвёртая)
- финал. Александр Зверев (Германия, третья).
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