Бен Шелтон: турниры серии «Мастерс», которые длятся 12 дней, очень выматывают

Пятая ракетка мира американский теннисист Бен Шелтон высказался по поводу турниров серии «Мастерс». Спортсмен назвал невыносимым уровень нагрузки во время соревнований.

«Это печально видеть. Я считаю, что турниры серии «Мастерс», которые длятся 12 дней, очень выматывают. Думаю, ни для кого не секрет, что теннисный тур стал — хоть и неприятно это признавать — невыносимым для многих игроков. В том числе для больших талантов, для спортсменов, находящихся на пике своего мастерства. Поэтому я надеюсь, что теннисный мир или руководящие органы осознают эту ситуацию и постараются её исправить. Конечно, мне хотелось бы иметь все ответы. У меня нет готовых решений, и я не знаю, какой могла бы быть эта мера. Но я искренне считаю, что мне тяжело видеть, как другие игроки, которые были в отличной форме и показывали отличный теннис, а также мои друзья, вынуждены так долго оставаться вне игры — ведь мы знаем, что организм не способен выдерживать тот уровень нагрузки, который диктует нынешний тур», — приводит слова Шелтона We love tennis.