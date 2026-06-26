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Бен Шелтон: турниры серии «Мастерс», которые длятся 12 дней, очень выматывают

Бен Шелтон: турниры серии «Мастерс», которые длятся 12 дней, очень выматывают
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Пятая ракетка мира американский теннисист Бен Шелтон высказался по поводу турниров серии «Мастерс». Спортсмен назвал невыносимым уровень нагрузки во время соревнований.

«Это печально видеть. Я считаю, что турниры серии «Мастерс», которые длятся 12 дней, очень выматывают. Думаю, ни для кого не секрет, что теннисный тур стал — хоть и неприятно это признавать — невыносимым для многих игроков. В том числе для больших талантов, для спортсменов, находящихся на пике своего мастерства. Поэтому я надеюсь, что теннисный мир или руководящие органы осознают эту ситуацию и постараются её исправить. Конечно, мне хотелось бы иметь все ответы. У меня нет готовых решений, и я не знаю, какой могла бы быть эта мера. Но я искренне считаю, что мне тяжело видеть, как другие игроки, которые были в отличной форме и показывали отличный теннис, а также мои друзья, вынуждены так долго оставаться вне игры — ведь мы знаем, что организм не способен выдерживать тот уровень нагрузки, который диктует нынешний тур», — приводит слова Шелтона We love tennis.

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