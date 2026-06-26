Новак Джокович, Уимблдон-2026: сетка турнира, возможный путь к титулу
Состоялась жеребьёвка предстоящего Уимблдона 2026 года в мужском одиночном разряде. По её итогам сформирована сетка турнира. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с возможным путём к титулу восьмой ракетки мира сербского теннисиста Новака Джоковича. В первом круге он сыграет с представителем Китая У Ибином, занимающим 99-ю строчку мирового рейтинга.
Возможный путь Новака Джоковича до титула Уимблдона перед стартом турнира:
- первый круг. У Ибин (Китай, 99-я ракетка мира);
- второй круг. Стефанос Циципас (Греция, 88-я);
- третий круг. Артур Риндеркнеш (Франция, 28-я);
- четвёртый круг. Андрей Рублёв (Россия, 13-я);
- четвертьфинал. Феликс Оже-Альяссим (Канада, четвёртая);
- полуфинал. Янник Синнер (Италия, первая);
- финал. Александр Зверев (Германия, третья).
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