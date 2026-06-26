Новак Джокович, Уимблдон-2026: сетка турнира, возможный путь к титулу

Состоялась жеребьёвка предстоящего Уимблдона 2026 года в мужском одиночном разряде. По её итогам сформирована сетка турнира. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с возможным путём к титулу восьмой ракетки мира сербского теннисиста Новака Джоковича. В первом круге он сыграет с представителем Китая У Ибином, занимающим 99-ю строчку мирового рейтинга.

Возможный путь Новака Джоковича до титула Уимблдона перед стартом турнира: