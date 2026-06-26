Александр Зверев, Уимблдон-2026: сетка турнира, возможный путь к титулу

Состоялась жеребьёвка предстоящего Уимблдона 2026 года в мужском одиночном разряде. По её итогам сформирована сетка турнира. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с возможным путём к титулу третьей ракетки мира немецкого теннисиста Александра Зверева. В первом круге он сыграет с представителем Бельгии Александром Блоксом, занимающим в мировом рейтинге 37-е место.

Возможный путь Александра Зверева до титула Уимблдона перед стартом турнира: