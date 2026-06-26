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Александр Зверев, Уимблдон-2026: сетка турнира, возможный путь к титулу

Александр Зверев, Уимблдон-2026: сетка турнира, возможный путь к титулу
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Состоялась жеребьёвка предстоящего Уимблдона 2026 года в мужском одиночном разряде. По её итогам сформирована сетка турнира. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с возможным путём к титулу третьей ракетки мира немецкого теннисиста Александра Зверева. В первом круге он сыграет с представителем Бельгии Александром Блоксом, занимающим в мировом рейтинге 37-е место.

Возможный путь Александра Зверева до титула Уимблдона перед стартом турнира:

  • первый круг. Александр Блокс (Бельгия, 37-я ракетка мира);
  • второй круг. Валантен Руае (Франция, 75-я);
  • третий круг. Маттео Арнальди (Италия, 35-я);
  • четвёртый круг. Иржи Легечка (Чехия, 14-я);
  • четвертьфинал. Тейлор Фриц (США, седьмая);
  • полуфинал. Бен Шелтон (США, пятая);
  • финал. Янник Синнер (Италия, первая).
Сетка Уимблдона-2026 (м)
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