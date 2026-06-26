Александр Зверев высказался о проблемах психического здоровья теннисистов

Чемпион «Ролан Гаррос» — 2026, третья ракетка мира немецкий теннисист Александр Зверев рассказал о проблемах психического здоровья.

«Каким бы ни был твой успех, сколько бы денег у тебя ни было, какой бы ни была твоя финансовая стабильность — я думаю, ты всё равно можешь столкнуться с проблемами психического здоровья. Проявлять свои слабости, особенно в наши дни, — это абсолютно нормально. Нужно воспринимать вещи именно так. Нужно говорить себе, что всё в порядке, даже если тебе кажется, что ты чувствуешь себя не совсем хорошо. В прошлом году на Уимблдоне я был очень, очень откровенен и открыт на эту тему», — приводит слова Зверева We love tennis.