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Александр Зверев высказался о проблемах психического здоровья теннисистов

Александр Зверев высказался о проблемах психического здоровья теннисистов
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Чемпион «Ролан Гаррос» — 2026, третья ракетка мира немецкий теннисист Александр Зверев рассказал о проблемах психического здоровья.

«Каким бы ни был твой успех, сколько бы денег у тебя ни было, какой бы ни была твоя финансовая стабильность — я думаю, ты всё равно можешь столкнуться с проблемами психического здоровья. Проявлять свои слабости, особенно в наши дни, — это абсолютно нормально. Нужно воспринимать вещи именно так. Нужно говорить себе, что всё в порядке, даже если тебе кажется, что ты чувствуешь себя не совсем хорошо. В прошлом году на Уимблдоне я был очень, очень откровенен и открыт на эту тему», — приводит слова Зверева We love tennis.

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