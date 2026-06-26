Елена Остапенко снялась с полуфинального матча турнира WTA-250 в Истбурне
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35-я ракетка мира латвийская теннисистка Елена Остапенко снялась с полуфинального матча турнира категории WTA-250 в Истбурне (Великобритания), в котором сражалась за выход в финал с немкой Татьяной Марией, занимающей в мировом рейтинге 112-е место.
Истбурн (ж). 1/2 финала
26 июня 2026, пятница. 13:10 МСК
112
Татьяна Мария
Т. Мария
Окончен
2 : 0
Rt
|1
|2
|3
|
|1
|
|2
35
Елена Остапенко
Е. Остапенко
Спортсменки успели сыграть первый сет, который остался за немецкой теннисисткой. Во втором круге счёт успел дойти до 2:1 в пользу Остапенко, но латвийка досрочно прекратила матч. О причинах снятия доподлинно неизвестно.
Татьяна Мария вышла в финал турнира в Истбурне, где сразится с победительницей матча между Петрой Марчинко (Хорватия) и Мэдисон Киз (США).
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