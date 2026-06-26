Елена Остапенко снялась с полуфинального матча турнира WTA-250 в Истбурне

35-я ракетка мира латвийская теннисистка Елена Остапенко снялась с полуфинального матча турнира категории WTA-250 в Истбурне (Великобритания), в котором сражалась за выход в финал с немкой Татьяной Марией, занимающей в мировом рейтинге 112-е место.

Спортсменки успели сыграть первый сет, который остался за немецкой теннисисткой. Во втором круге счёт успел дойти до 2:1 в пользу Остапенко, но латвийка досрочно прекратила матч. О причинах снятия доподлинно неизвестно.

Татьяна Мария вышла в финал турнира в Истбурне, где сразится с победительницей матча между Петрой Марчинко (Хорватия) и Мэдисон Киз (США).