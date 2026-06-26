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Татьяна Мария — Елена Остапенко, результат матча 26 июня 2026, Rt, 1/2 финала; WTA 250 Истбурн

Елена Остапенко снялась с полуфинального матча турнира WTA-250 в Истбурне
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35-я ракетка мира латвийская теннисистка Елена Остапенко снялась с полуфинального матча турнира категории WTA-250 в Истбурне (Великобритания), в котором сражалась за выход в финал с немкой Татьяной Марией, занимающей в мировом рейтинге 112-е место.

Истбурн (ж). 1/2 финала
26 июня 2026, пятница. 13:10 МСК
Татьяна Мария
112
Германия
Татьяна Мария
Т. Мария
Окончен
2 : 0
Rt
1 2 3
         
6 		1
1 		2
         
Елена Остапенко
35
Латвия
Елена Остапенко
Е. Остапенко

Спортсменки успели сыграть первый сет, который остался за немецкой теннисисткой. Во втором круге счёт успел дойти до 2:1 в пользу Остапенко, но латвийка досрочно прекратила матч. О причинах снятия доподлинно неизвестно.

Татьяна Мария вышла в финал турнира в Истбурне, где сразится с победительницей матча между Петрой Марчинко (Хорватия) и Мэдисон Киз (США).

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