Наоми Осака стала первой финалисткой «пятисотника» в Бад-Хомбурге

15-я ракетка мира японская теннисистка Наоми Осака вышла в финал турнира категории WTA-500 в Бад-Хомбурге (Германия) после победы над представительницей Китая Ван Синьюй, занимающей в мировом рейтинге 52-е место. Встреча соперниц продолжалась 1 час 10 минут и завершилась со счётом 6:3, 6:3.

По ходу матча Синьюй сделала один эйс, допустила три двойные ошибки, а также реализовала единственный заработанный брейк-пойнт. Осака подала навылет восемь раз, сделала одну двойную ошибку и смогла реализовать четыре брейк-пойнта из семи.

В финале турнира в Бад-Хомбурге Осака сразится с победительницей матча между Еленой-Габриэлой Русе и Каролиной Муховой.