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Ван Синьюй — Наоми Осака, результат матча 26 июня 2026, счёт 0:2, 1/2 финала; WTA 500 Бад-Хомбург

Наоми Осака стала первой финалисткой «пятисотника» в Бад-Хомбурге
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15-я ракетка мира японская теннисистка Наоми Осака вышла в финал турнира категории WTA-500 в Бад-Хомбурге (Германия) после победы над представительницей Китая Ван Синьюй, занимающей в мировом рейтинге 52-е место. Встреча соперниц продолжалась 1 час 10 минут и завершилась со счётом 6:3, 6:3.

Бад-Хомбург. 1/2 финала
26 июня 2026, пятница. 14:10 МСК
Ван Синьюй
52
Китай
Ван Синьюй
В. Синьюй
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
3 		3
6 		6
         
Наоми Осака
15
Япония
Наоми Осака
Н. Осака

По ходу матча Синьюй сделала один эйс, допустила три двойные ошибки, а также реализовала единственный заработанный брейк-пойнт. Осака подала навылет восемь раз, сделала одну двойную ошибку и смогла реализовать четыре брейк-пойнта из семи.

В финале турнира в Бад-Хомбурге Осака сразится с победительницей матча между Еленой-Габриэлой Русе и Каролиной Муховой.

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