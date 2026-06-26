Наоми Осака стала первой финалисткой «пятисотника» в Бад-Хомбурге
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15-я ракетка мира японская теннисистка Наоми Осака вышла в финал турнира категории WTA-500 в Бад-Хомбурге (Германия) после победы над представительницей Китая Ван Синьюй, занимающей в мировом рейтинге 52-е место. Встреча соперниц продолжалась 1 час 10 минут и завершилась со счётом 6:3, 6:3.
Бад-Хомбург. 1/2 финала
26 июня 2026, пятница. 14:10 МСК
52
Ван Синьюй
В. Синьюй
Окончен
0 : 2
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|2
|3
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|6
15
Наоми Осака
Н. Осака
По ходу матча Синьюй сделала один эйс, допустила три двойные ошибки, а также реализовала единственный заработанный брейк-пойнт. Осака подала навылет восемь раз, сделала одну двойную ошибку и смогла реализовать четыре брейк-пойнта из семи.
В финале турнира в Бад-Хомбурге Осака сразится с победительницей матча между Еленой-Габриэлой Русе и Каролиной Муховой.
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