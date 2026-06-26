Надаль — о Синнере и Алькарасе: сейчас кажется, что у Карлоса и Янника нет соперников

22-кратный чемпион турниров «Большого шлема» испанский теннисист Рафаэль Надаль ответил на вопрос, смогут ли первая и вторая ракетка мира Янник Синнер и Карлос Алькарас стать великими теннисистами.

«Всё сводится к цифрам. Когда я говорю, что Новак Джокович — лучший теннисист в истории, это потому, что цифры это подтверждают. И нужно учитывать цифры, когда определяешь, кто является GOAT (величайшим всех времён. — Прим. «Чемпионата»). Отвечая на ваш вопрос: в будущем об этом скажут цифры. Я не знаю. Нужно играть на очень высоком уровне очень долгое время. Сейчас кажется, что у Карлоса Алькараса и Янника Синнера нет соперников. Всё будет зависеть от появления новых сильных соперников на туре — от этого станет ясно, насколько им будет сложно и дальше побеждать так часто. К тому же им нужно избегать травм. Никогда не знаешь, что будет. Жизнь непредсказуема — и теннис тоже», — приводит слова Надаля We love tennis.