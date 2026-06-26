Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Надаль — о Синнере и Алькарасе: сейчас кажется, что у Карлоса и Янника нет соперников

Надаль — о Синнере и Алькарасе: сейчас кажется, что у Карлоса и Янника нет соперников
Комментарии

22-кратный чемпион турниров «Большого шлема» испанский теннисист Рафаэль Надаль ответил на вопрос, смогут ли первая и вторая ракетка мира Янник Синнер и Карлос Алькарас стать великими теннисистами.

«Всё сводится к цифрам. Когда я говорю, что Новак Джокович — лучший теннисист в истории, это потому, что цифры это подтверждают. И нужно учитывать цифры, когда определяешь, кто является GOAT (величайшим всех времён. — Прим. «Чемпионата»). Отвечая на ваш вопрос: в будущем об этом скажут цифры. Я не знаю. Нужно играть на очень высоком уровне очень долгое время. Сейчас кажется, что у Карлоса Алькараса и Янника Синнера нет соперников. Всё будет зависеть от появления новых сильных соперников на туре — от этого станет ясно, насколько им будет сложно и дальше побеждать так часто. К тому же им нужно избегать травм. Никогда не знаешь, что будет. Жизнь непредсказуема — и теннис тоже», — приводит слова Надаля We love tennis.

Материалы по теме
Тони Надаль назвал две причины, по которым ему не нравится современный теннис
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android