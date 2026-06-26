Мэдисон Киз вышла в финал турнира WTA-250 в Истбурне на снятии Петры Марчинко
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27-я ракетка мира американская теннисистка Мэдисон Киз стала второй финалисткой турнира категории WTA-250 в Истбурне (Великобритания), пройдя на снятии своей соперницы из Хорватии Петры Марчинко, занимающей в мировом рейтинге 51-е место.
Истбурн (ж). 1/2 финала
26 июня 2026, пятница. 15:20 МСК
51
Петра Марчинко
П. Марчинко
Окончен
0 : 2
Rt
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27
Мэдисон Киз
М. Киз
Спортсменки успели провести первый сет, который завершился уверенной победой Киз (6:1). Во второй партии теннисистки не успели сыграть ни гейма — Марчинко была вынуждена досрочно завершить матч.
Отметим, что на текущем турнире это второй за день выход в финал на снятии соперницы. Ранее с полуфинального матча снялась латвийка Елена Остапенко.
В финале Киз сразится с немкой Татьяной Марией.
Комментарии
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