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Петра Марчинко — Мэдисон Киз, результат матча 26 июня 2026, Rt, 1/2 финала; WTA 250 Истбурн

Мэдисон Киз вышла в финал турнира WTA-250 в Истбурне на снятии Петры Марчинко
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27-я ракетка мира американская теннисистка Мэдисон Киз стала второй финалисткой турнира категории WTA-250 в Истбурне (Великобритания), пройдя на снятии своей соперницы из Хорватии Петры Марчинко, занимающей в мировом рейтинге 51-е место.

Истбурн (ж). 1/2 финала
26 июня 2026, пятница. 15:20 МСК
Петра Марчинко
51
Хорватия
Петра Марчинко
П. Марчинко
Окончен
0 : 2
Rt
1 2 3
         
1
6
         
Мэдисон Киз
27
США
Мэдисон Киз
М. Киз

Спортсменки успели провести первый сет, который завершился уверенной победой Киз (6:1). Во второй партии теннисистки не успели сыграть ни гейма — Марчинко была вынуждена досрочно завершить матч.

Отметим, что на текущем турнире это второй за день выход в финал на снятии соперницы. Ранее с полуфинального матча снялась латвийка Елена Остапенко.

В финале Киз сразится с немкой Татьяной Марией.

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