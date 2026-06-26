Зверев — о психологическом здоровье: я сильно страдал морально, не знал, что делать

Чемпион «Ролан Гаррос» — 2026, третья ракетка мира немецкий теннисист Александр Зверев рассказал, что именно помогло ему добиться результатов в этом сезоне.

«Я сильно страдал морально, не знал, что делать дальше. Думаю, в этом году я играю так хорошо именно благодаря всему, через что прошёл в прошлом году. Ведь я сказал себе: «Возможно, я чувствую себя не очень хорошо, мне некомфортно и на корте, и за его пределами — нужно что‑то менять». Первый шаг к переменам — открыто поговорить об этом с близкими: с партнёром, братьями и сёстрами, родителями», — приводит слова Александра Зверева We love tennis.