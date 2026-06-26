Артюр Фис рассказал о своей подготовке к Уимблдону

21-я ракетка мира французский теннисист Артюр Фис рассказал о своей готовности к турниру «Большого шлема» — Уимблдону. Перед турниром Фис обыграл в выставочном матче чеха Якуба Меншика (5:7, 6:4, 10:8).

«Очень важно сыграть несколько матчей перед Уимблдоном, особенно на травяном покрытии. Я не играл на траве уже два года — и сейчас чувствовал себя очень, очень хорошо, играл отлично, в приятной атмосфере. Мы с Якубом провели хороший матч: было довольно жарко, мы здорово поборолись. Это было по‑настоящему круто», — приводит слова Фиса We love tennis.

Артюр Фис — победитель четырёх турниров ATP в одиночном разряде, а также чемпион юниорского турнира «Большого шлема» в парном разряде и финалист юниорского «Ролан Гаррос» в одиночном разряде.