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Артюр Фис рассказал о своей подготовке к Уимблдону

Артюр Фис рассказал о своей подготовке к Уимблдону
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21-я ракетка мира французский теннисист Артюр Фис рассказал о своей готовности к турниру «Большого шлема» — Уимблдону. Перед турниром Фис обыграл в выставочном матче чеха Якуба Меншика (5:7, 6:4, 10:8).

«Очень важно сыграть несколько матчей перед Уимблдоном, особенно на травяном покрытии. Я не играл на траве уже два года — и сейчас чувствовал себя очень, очень хорошо, играл отлично, в приятной атмосфере. Мы с Якубом провели хороший матч: было довольно жарко, мы здорово поборолись. Это было по‑настоящему круто», — приводит слова Фиса We love tennis.

Артюр Фис — победитель четырёх турниров ATP в одиночном разряде, а также чемпион юниорского турнира «Большого шлема» в парном разряде и финалист юниорского «Ролан Гаррос» в одиночном разряде.

Расписание матчей Уимблдона-2026 (мужчины)
Турнирная сетка Уимблдона-2026 (мужчины)
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