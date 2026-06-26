Мирра Андреева провела тренировку в преддверии Уимблдона-2026

Пятая ракетка мира российская теннисистка Мирра Андреева провела тренировку перед стартом Уимблдона-2026. Видео отрабатывающей удары спортсменки опубликовала пресс-служба турнира у себя на странице в соцсети.

Также сегодня, 26 июня, состоялась жеребьёвка турнира в Лондоне, по результатом которой определилась соперница Андреевой в первом круге Уимблдона. Ей стала полька Магда Линетт, занимающая в мировом рейтинге 58-е место.

6 июня Андреева стала чемпионкой «Ролан Гаррос» — 2026, обыграв в финале польку Майю Хвалиньску. Это стало первым титулом на турнире «Большого шлема» в карьере 19-летней россиянки.