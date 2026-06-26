Турнир WTA-250 в Истбурне: результаты матчей 26 июня

Сегодня, 26 июня, прошли полуфинальные матчи травяного турнира категории WTA-250 в Истбурне (Великобритания). «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами прошедших встреч.

Теннис. Турнир WTA-250, Истбурн. 1/2 финала. Результаты матчей на 26 июня:

Татьяна Мария (Германия) — Елена Остапенко (Латвия, 3) — 6:1, 1:2 (снятие Остапенко);

Петра Марчинко (Хорватия, LL) — Мэдисон Киз (США, 2) — 1:6 (снятие Марчинко).

Турнир серии WTA-250 в Истбурне проходит с 22 по 29 июня. Действующей победительницей соревнований является 53-я ракетка мира австралийская теннисистка Майя Джойнт. В финале 2025 года она обыграла 30-ю ракетку мира Александру Эалу со счётом 6:4, 1:6, 7:6 (12:10).