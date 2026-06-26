Звонарёва и Сутджиади вышли в финал парного разряда на турнире в Бад-Хомбурге

Теннисистки Вера Звонарёва (Россия) и Алдила Сутджиади (Индонезия) вышли в финал турнира WTA в Бад-Хомбурге в парном разряде. Их соперницы Шувэй Се (Тайвань) и Синьюй Ван (Китай) снялись с соревнований до начала полуфинального матча.

В финале спортсменки сыграют против Эллен Перес (Австралия) и Деми Схюрс (Нидерланды), которые выиграли свой матч 1/2 финала против Терезы Михаликовой (Словакия) и Оливии Николлс (Великобритания) со счётом 6:4, 6:4.

Вера Звонарёва является трёхкратной чемпионкой ТБШ в парном разряде, двукратной победительницей в миксте. В 2023 году российская теннисистка выиграла Итоговый турнир WTA в паре с немецкой теннисисткой Лаурой Зигемунд.