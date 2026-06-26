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19 чемпионов ТБШ примут участие в одиночных разрядах Уимблдона-2026

19 чемпионов ТБШ примут участие в одиночных разрядах Уимблдона-2026
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На Уимблдоне 2026 года в одиночных разрядах выступят 19 чемпионов турниров «Большого Шлема». В сетки турнира попали шесть триумфаторов ТБШ среди мужчин и 13 среди женщин.

В мужском турнире сыграют:

  • Новак Джокович (Сербия). 24 титула ТБШ, семь из которых были выиграны на Уимблдоне;
  • Янник Синнер (Италия). Четыре чемпионства на турнирах «Большого Шлема»;
  • Стен Вавринка (Швейцария). Три титула ТБШ;
  • Даниил Медведев (Россия). Чемпион US Open 2021 года;
  • Марин Чилич (Хорватия). Победитель US Open-2014;
  • Александр Зверев (Германия). Чемпион «Ролан Гаррос» 2026 года.

Среди женщин выступят чемпионки турниров «Большого Шлема»: Серена Уильямс (23 титула), Ига Швёнтек (6), Наоми Осака (4), Арина Соболенко (4), Елена Рыбакина (2), Барбара Крейчикова (2), Кори Гауфф (2), Мирра Андреева (1), Эмма Радукану (1), Елена Остапенко (1), Софья Кенин (1), Мэдисон Киз (1), Бьянка Андрееску (1).

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