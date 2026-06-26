Каролина Мухова вышла в финал турнира в Бад-Хомбурге
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Чешская теннисистка Каролина Мухова (11-й номер рейтинга) вышла в финал травяного турнира категории WTA-500 в Бад-Хомбурге (Германия), обыграв румынку Елену-Габриэлу Русе (105-я строчка рейтинга) со счётом 6:4, 6:4. Матч продлился 1 час 42 минуты.
Бад-Хомбург. 1/2 финала
26 июня 2026, пятница. 16:10 МСК
105
Елена-Габриэла Русе
Е. Русе
Окончен
0 : 2
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11
Каролина Мухова
К. Мухова
По ходу матча Каролина Мухова сделала четыре эйса, допустила две двойные ошибки, реализовала три брейк-поинта из восьми, попадание первой подачи составило 52%. Елена-Габриэла Русе реализовала два эйса, сделала 10 двойных ошибок, реализовала один брейк-поинт из двух, попадание первой подачи — 43%.
Соперницей Муховой в финале турнира будет японка Наоми Осака, занимающая 15-ю строчку рейтинга.
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